Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aubrey David ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aubrey David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aubrey David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aubrey David 11 Ekim 1990 tarihinde Georgetown şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Guyana uyrukludur.Gerçek adı da Aubrey Rudolph Robert David şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aubrey David Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Aubrey David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aubrey David'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aubrey David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aubrey David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Aubrey David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aubrey David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Caledonia AIA

13 Mart 2014 yılında FF Jaro

31 Aralık 2014 yılında Caledonia AIA

12 Şubat 2015 yılında Shakhter K.

1 Ocak 2016 yılında Saprissa

1 Temmuz 2016 yılında Dallas

31 Aralık 2016 yılında Saprissa

26 Şubat 2017 yılında Kemi Kings

6 Şubat 2018 yılında VPS

1 Ocak 2019 yılında Saprissa

12 Temmuz 2022 yılında LD Alajuelense

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Aubrey David kimdir

Aubrey David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aubrey David şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Aubrey David Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 2 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 1 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aubrey David nereli

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