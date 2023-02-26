Aubrey Modiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey Modiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aubrey Modiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aubrey Modiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aubrey Modiba 22 Temmuz 1995 tarihinde Polokwane, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Aubrey Maphosa Modiba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aubrey Modiba Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Aubrey Modiba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Aubrey Modiba'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aubrey Modiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aubrey Modiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aubrey Modiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aubrey Modiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında Black Aces

31 Ağustos 2016 yılında SuperSport Utd.

2 Ekim 2020 yılında Sundowns

Aubrey Modiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aubrey Modiba şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Aubrey Modiba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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