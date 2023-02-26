Aubrey Ngoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey Ngoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aubrey Ngoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aubrey Ngoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aubrey Ngoma 16 Eylül 1989 tarihinde Hammanskraal, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Aubrey Bongani Ngoma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aubrey Ngoma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Aubrey Ngoma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aubrey Ngoma'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aubrey Ngoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aubrey Ngoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aubrey Ngoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aubrey Ngoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2012 yılında Orlando Pirates

10 Ağustos 2012 yılında U. Pretoria

30 Haziran 2013 yılında Orlando Pirates

7 Ağustos 2014 yılında Black Aces

30 Haziran 2015 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2015 yılında Black Aces

1 Ocak 2018 yılında Sundowns

6 Ekim 2020 yılında Cape Town City

30 Haziran 2021 yılında Sundowns

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında SuperSport Utd.

Aubrey Ngoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aubrey Ngoma şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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