AÜ’de Semptom Temelli Eğitim için hazırlıklar tamamlandı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023-2024 yılı eğitimi ile ilgili son hazırlık toplantısını Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanan Semptom Temelli Eğitim Programı'na geçişle ilgili hazırlıklar değerlendirildi. Şimdiden farklı üniversitelerin uygulamak için Akdeniz Üniversitesi'nden destek istediği uygulama ile öğrenciler hastanın şikayetleri üzerinden tanı koyma sürecine doğru süren gerçek hayata uygun bir eğitim alacak.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023-2024 yılı eğitim hazırlıklarını sürdürüyor. Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında "Tıp Fakültesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, dekan yardımcıları, başhekim yardımcıları ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda 2022-2023 yılı bahar döneminde pilot uygulaması Tıp Fakültesi'nde başlayan Semptom Temelli Eğitim Programı'na (STEP) geçişle ilgili hazırlıklar değerlendirildi.

"Öğrencilerimizin en iyi eğitimi almasını istiyoruz"

Türkiye'de bir ilk olan Semptom Temelli Eğitim Programıyla ilgili değerlendirme toplantısında son hazırlıkları konuştuklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bahar döneminde bu eğitim programımızı başlatmıştık. Pilot uygulamamız başarılı bir şekilde tamamlandı. Yaz döneminde dahi hocalarımız bu modeli tüm programa adapte etmek için çok yoğun bir şekilde çalıştı. Öğrencilerimiz bu eğitim programı sayesinde semptomlar ve bulgular temelinde hastalıkları tanıyarak, tedavi etme becerilerini geliştirebilecekler. Hepimiz öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması için çabalıyoruz." dedi. Eğitimin çıktısının çok kısa vadede görülemediğini ancak bugün atılan adımların öneminin gelecekte yetiştirdikleri yetkin hekimlerle kendini göstereceğini ifade eden Rektör Özkan, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Program tamamen UÇEP'e uygun hale getirildi"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ise sadece Semptom Temelli Eğitime geçiş olmadığını eğitim programının tamamen UÇEP'e (Ulusal Çekirdek Eğitim Programı) uygun hale getirildiğini, programa ayrıca UÇEP'te olan iyi hekim uygulamaları ve davranış sosyal beşeri bilimler alanında eklemeler yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Murat Turhan "Semptom Temelli Eğitim için önceden bilgi sahibi olmayı bu sene başlattık. 1-2-3. sınıf öğrencileri 4 ve 5. sınıfa hazır olacaklar. 4. sınıfta bu sene biraz yoğun çalışacaklar. 4'te de semptom bazlı eğitim temeli alıyorlar. Ama alttan gelen öğrenci çekirdek hastalıkları görmediği için her iki programı bir arada yürütecek. Dönem altıda her bir hafta da panel yapılarak her hastalık tekrar gözden geçirilmiş olacak." diye konuştu. Programın ilerleyen zamanlarda daha da geliştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Murat Turhan "Bu sene biz UÇEP'le reset attık. Bu nihai amacımız değil, Rektör Hocamızın daha önce söylediği gibi Akdeniz Tıp UÇEP'i şekillendirebilmek. İlk etapta bazı ders içeriklerini azalttık. Ancak belirlenen komisyonlarla ihtiyaç duyulan alanlarda UÇEP'i yüzde yüz kapsayan ama üzerine de ekleyerek spesifikleşmiş bir üniversite programı olarak örnek olacak" dedi.

"Her ders tek tek gözden geçirildi"

Eğitim programı değerlendirmesi ile ilgili sunum yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Semptom Temelli Eğitim Programının, semptom ve başvuru nedeni ile başlayıp, bu soruna yol açan hastalıklarla ile ilgili bilgilerin aktarıldığı, ardından olgular üzerinde tartışma yaparak deneyim geliştirmeyi, gayeleyen bir eğitim programı olduğunu belirterek, böylece öğrencilerin benzer şikayetle gelen bir hastada tanı tedavi sürecini daha başarılı bir şekilde yürütmeyi öğrenerek mezun olacağını söyledi. Program çerçevesinde yapılan düzenlemelerden bahseden Dekan Gürpınar, "Bu eğitim programı çerçevesinde Tıp Fakültesinde 6 yıl boyunca görülen yaklaşık 3000 saatlik teorik ders gözden geçirildi. Programda toplam 234 ders saati azaldı, 280 saat derste içerik değişti. İlk üç yıl için UÇEP'te yer alan 342 hastalık eğitim programına eklendi. İlgili hastalıklar anlatıldıktan sonra her kurulda 1 tane olacak şekilde STEP paneli için yer ayrıldı. Böylece öğrenciler öğretim üyeleri ile hastalıkları tartışma imkânı bularak konuları daha da pekiştirecek. Ayrıca birer haftalık toplam 4 seçmeli staj programa eklendi" dedi.

"Öğrenciler çok şanslı"

İlk üç yıllık dönemde davranış sosyal beşeri bilimler alanında dersler eklendiğini söyleyen Dekan Gürpınar, programa ayrıca sağlık hukuku, sağlık turizmi, sağlık eğitimi, kronik hastalıklarda egzersiz, sağlık iletişimi, tıpta yapay zeka uygulamaları, bağımlılık, yaşlılık, teknoloji ve sağlık etkileşimi gibi farklı disiplinlerde seçmeli dersler eklendiğini ve derslerin ilgili alanlarda alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verileceğini söyledi. Bu seneki öğrencilerin çok daha işlerine yarayacak içeriklerle ders alacağı için çok şanslı olduğunu vurgulayan Dekan Gürpınar, diğer üniversitelerden eğitim programı ile ilgili talep geldiğini, dünyada tıp eğitimin bu programa yöneldiğini ve tam anlamıyla yürütüldüğünde ses getirecek bir program olduğunu ifade etti.

Farklı bölümlerden Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de eğitim programı ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek programdan memnuniyetlerini dile getirdi.

