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AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında görevli olanlar AUGİS görevli ücretleri tarihlerini araştırıyor. Sınavda gözetmenlik yapan görevliler AÖF ücretini ve yatırılacağı tarihlere göz atıyor. Sınavlarda salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan öğretmenlerin ne kadar alacağı da duyuruldu. Peki, AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? İşte detaylar...

AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?

AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? soruları Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında görevli olanların gündeminde yer alıyor. AUGİS hakkında çeşitli konular için araştırma yapan görevliler için "AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?" soru cevaplarının yanıtlarını paylaştık...

AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?

AUGİS GÖREVLİ SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL 2021? AUGİS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre; AÖF sınav görevlilerine ödenecek ücret miktarları;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL şeklinde.AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?

AUGİS SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Açıköğretim güz dönemi final sınavlarında görevli olmak isteyenler, Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) üzerinden başvuru yapabilirler.

GÖREV ALMAK İÇİN TIKLAYIN

AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?

AUGİS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavlarında görev alacak olanlara, ücretlerin ne zaman ödeneceğine dair henüz kesin bir bilgi bulunamamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda tüm detaylar burada yer alacaktır.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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