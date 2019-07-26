Augsburg Galatasaray özet | Augsburg Galatasaray maç özeti

Türkiye temsilcisi Cimbom hazırlık maçları kapsamında dün akşam Augsburg ile karşı karşıya geldi. Ancak sahadan maalesef mağlup ayrıldı. Peki Augsburg Galatasaray özet ayrıntıları neler? İşte Augsburg Galatasaray maç özeti izle...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında Leipzig ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İkinci hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, etkisiz kaldığı karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte Galatasaray - Augsburg maçının özeti...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi.

Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Leipzig ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İkinci hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, etkisiz kaldığı karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 14'de Florian Niederlechner, 31'de Carlos Gruezo, 53'de Andre Hahn ve 54'de Stefano Russo kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 87'de Ömer Bayram'dan geldi.

AUGSBURG GALATASARAY ÖZET

Avusturya kampının ilk sınavında Leipzig’e 3-2 mağup olan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı. Etkisiz bir oyun koyan Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar hakimiyeti rakibine kaptıran Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 14'de Florian Niederlechner, 31'de Carlos Gruezo, 53'de Andre Hahn ve 54'de Stefano Russo kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 87'de Ömer Bayram'dan geldi.Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Erencan ilk kez ilk 11’de

Türkiye temsilcisi Cimbom hazırlık maçları kapsamında dün akşam Augsburg ile karşı karşıya geldi. Ancak sahadan maalesef mağlup ayrıldı. Peki Augsburg Galatasaray özet ayrıntıları neler? İşte Augsburg Galatasaray maç özeti izle...

Galatasaray’ın 17 yaşındaki golcüsü Erencan Yardımcı, A takımla ilk kez bir müsabakaya ilk 11’de başladı. Kampın dikkati çeken oyuncularından olan Erencan, Augsburg müsabakasına ilk 11’de forma giydi. Erencan, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında da sonradan oyuna girerek takımının attığı 2. golün hazırlayıcısı olmuştu.

Okan Kocuk ilk maçında

Galatasaray’ın yeni transferi Okan Kocuk ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan genç file bekçisi, mücadelenin 46. dakikasında İsmail Çipe’nin yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Augsburg takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 4-1 mağlup oldu.

Avusturya'nın Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Augsburg karşılaştı. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçta teknik direktör Fatih Terim sahaya, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı 11'i ile çıktı.

AUGSBURG GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Mücadelenin 14'üncü dakikasında Florian Niederlechner'in golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. Maçın 31'inci dakikasında Gruezo'nun şutunda fark 2'ye çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Alman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Mariano, Yutu Nagatomo, Okan Kocuk, Mitroglou ve Valentine Ozornwafor oyun alanına aldı. İlerleyen dakikalarda da sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol'u oyuna girdi.

Maçın 53'üncü dakikasında Andre Hahn farkı 3'e çıkardı. Bir dakika sonrasında Stefano Russo durumu 4-0 yaptı. 87. dakikada Ömer Bayram ile Galatasaray durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 4-1'lik Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

TERİM'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Augsburg karşılaşmasının ikinci yarısında Mariano'ya ön liberoda oynattı. Terim, Donk'un yaşadığı hafif sakatlık ve Adem'in kötü oyununun üzerine Mariano'yu orta sahada ön libero pozisyonunda oynattı..

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Augsburg karşılaştı.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı 11'i ilk çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Alman ekibi, 14. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 31. dakikasında Carlos Gruezo'nun uzaktan şutunda Niederlechner'in dokunduğu top kaleci İsmail'i şaşırtarak ağlara gitti ve fark 2'ye çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Augsburg'un üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Mariano Filho, Yutu Nagatomo, Kostantinos Mitroglou'yu oyuna aldı. Terim, ilerleyen dakikalarda ise Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol'u sahaya sürdü.

Maçın 53. dakikasında kaleci Okan Kocuk ile savunmadaki Ahmet Çalık'ın anlaşmazlığında kaptırılan topa son olarak vuran Andre Hahn fileleri havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı. Bir dakika sonrasında Stefano Russo ceza sahası dışından şutuyla skoru 4-0'a getiren golü kaydetti. 87. dakikada Ömer Bayram ile fileleri havalandıran Galatasaray, maçtaki ilk golünü attı. Müsabaka, Augsburg'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman takımı Leipzig ile yaptığı maçı da 3-2 kaybetmişti.

Kaleci İsmail'den büyük hata

Türkiye temsilcisi Cimbom hazırlık maçları kapsamında dün akşam Augsburg ile karşı karşıya geldi. Ancak sahadan maalesef mağlup ayrıldı. Peki Augsburg Galatasaray özet ayrıntıları neler? İşte Augsburg Galatasaray maç özeti izle...

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin yaptığı hatayla rakibine ciddi bir pozisyon verdi.

Müsabakanın 9. dakikasında kendisine gelen geri pasta topu ayağından çıkarmak yerine rakibini geçmeyi deneyen İsmail, meşin yuvarlağı Florian Niederlechner'e kaptırdı.

Ceza sahası yayı üzerinde İsmail'in baskısında Niederlechner'in boş kaleye vurduğu top üstten auta çıktı. Pozisyonda hakem Walter Altmann İsmail Çipe'nin Augsburglu futbolcuya faul yaptığını belirtti.

Okan Kocuk ilk maçında

Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan genç file bekçisi, mücadelenin 46. dakikasında İsmail Çipe'nin yerine oyuna dahil oldu.

Augsburg'dan 9 değişiklik birden

Augsburg Teknik Direktörü Martin Schmidt, aynı anda 9 futbolcusunu değiştirdi.

Müsabakayı 4-0 önde götüren Alman ekibinin teknik direktörü, 62. dakikada 9 futbolcusunu birden kenara aldı. İkinci yarının başında da bir değişiklik yapan Schmidt, kaleci Andreas Luthe hariç oyundaki 10 futbolcusunu da değiştirmiş oldu.

Taraftarlar sahaya girdi

Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları sahaya girdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya koşan bir grup taraftar, sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çekildi.

Türkiye temsilcisi Cimbom hazırlık maçları kapsamında dün akşam Augsburg ile karşı karşıya geldi. Ancak sahadan maalesef mağlup ayrıldı. Peki Augsburg Galatasaray özet ayrıntıları neler? İşte Augsburg Galatasaray maç özeti izle...