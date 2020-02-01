Augsburg - Werder Bremen maçı ne zaman? Augsburg - Werder Bremen maçı hangi kanalda?
ALMANYA: Bundesliga - 20. Maç Günü kapsamında Augsburg - Werder Bremen maçı oynanacak. Spor severler ise Augsburg - Werder Bremen maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Augsburg - Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 20. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Augsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Augsburg - Werder Bremen maçı hangi kanalda?
Augsburg - Werder Bremen, Almanya Bundesliga maçı 01 02 2020 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:30.
Almanya Bundesliga maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
Augsburg ile Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga Maçı WWK Arena, Augsburg'da oynanacak.
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