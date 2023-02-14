August Karlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Karlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak August Karlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

August Karlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

August Karlin 9 Haziran 2003 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç,Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

August Karlin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. August Karlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. August Karlin'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

August Karlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

August Karlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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August Karlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

August Karlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Malmö U19

1 Ocak 2022 yılında Malmö FF

8 Ocak 2022 yılında BK Olympic

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

August Karlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

August Karlin şuan Malmö FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

August Karlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF (2015-2021)

İsveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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