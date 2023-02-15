August Mikkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Mikkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

August Mikkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? August Mikkelsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
August Mikkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Mikkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
August Mikkelsen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak August Mikkelsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

August Mikkelsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

August Mikkelsen 24 Ekim 2000 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

August Mikkelsen Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. August Mikkelsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. August Mikkelsen'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

August Mikkelsenboyu ve yaşı kaç

August Mikkelsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

August Mikkelsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

August Mikkelsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

August Mikkelsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2015 yılında Tromsö IL II

24 Temmuz 2018 yılında Tromsø IL

25 Temmuz 2018 yılında Tromsdalen

31 Aralık 2018 yılında Tromsø IL

25 Ocak 2023 yılında Hammarby

August Mikkelsen kimdir

August Mikkelsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

August Mikkelsen şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tromsdalen Fotball (–17.03.2015), Tromsø IL (17.03.2015–25.07.2018)

August Mikkelsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

August Mikkelsen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Anton Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godswill Ekpolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godswill Ekpolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godswill Ekpolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godswill Ekpolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Lindgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Lindgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Otto Lindell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Lindell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Otto Lindell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Lindell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları