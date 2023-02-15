August Mikkelsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Mikkelsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak August Mikkelsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

August Mikkelsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

August Mikkelsen 24 Ekim 2000 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

August Mikkelsen Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. August Mikkelsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. August Mikkelsen'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

August Mikkelsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

August Mikkelsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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August Mikkelsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

August Mikkelsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2015 yılında Tromsö IL II

24 Temmuz 2018 yılında Tromsø IL

25 Temmuz 2018 yılında Tromsdalen

31 Aralık 2018 yılında Tromsø IL

25 Ocak 2023 yılında Hammarby

August Mikkelsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

August Mikkelsen şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

August Mikkelsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tromsdalen Fotball (–17.03.2015), Tromsø IL (17.03.2015–25.07.2018)

Norveç U21 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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