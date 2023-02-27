Augustas Dubickas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustas Dubickas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustas Dubickas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustas Dubickas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustas Dubickas 17 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustas Dubickas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augustas Dubickas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augustas Dubickas'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustas Dubickas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustas Dubickas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustas Dubickas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustas Dubickas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Suduva B

30 Ağustos 2017 yılında Crotone U17

18 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2019 yılında Mantova U19

1 Ocak 2020 yılında Lecce U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Suduva B

1 Ocak 2022 yılında FC Brandenburg

11 Mart 2022 yılında Marijampole C.

28 Ocak 2023 yılında Suduva

Augustas Dubickas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustas Dubickas şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Augustas Dubickas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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