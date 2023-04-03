Augustas Tamasevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustas Tamasevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustas Tamasevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Augustas Tamasevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Augustas Tamasevicius 26 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Augustas Tamasevicius Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Augustas Tamasevicius'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Augustas Tamasevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Augustas Tamasevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Augustas Tamasevicius şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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