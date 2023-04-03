Augustas Zavackas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustas Zavackas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustas Zavackas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Augustas Zavackas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Augustas Zavackas 8 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Augustas Zavackas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Augustas Zavackas'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Augustas Zavackas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Augustas Zavackas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Augustas Zavackas şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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