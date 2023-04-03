Augustin Drakpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustin Drakpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustin Drakpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustin Drakpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustin Drakpe 8 Aralık 2001 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Togo,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustin Drakpe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kulture Group yapmaktadır. Augustin Drakpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Augustin Drakpe'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Augustin Drakpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustin Drakpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustin Drakpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustin Drakpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2018 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2021 yılında Sparta U21

Augustin Drakpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustin Drakpe şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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