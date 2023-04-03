Augustin Drakpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustin Drakpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augustin Drakpe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Augustin Drakpe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Augustin Drakpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustin Drakpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustin Drakpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustin Drakpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustin Drakpe 8 Aralık 2001 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Togo,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustin Drakpe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kulture Group yapmaktadır. Augustin Drakpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Augustin Drakpe'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Augustin Drakpeboyu ve yaşı kaç

Augustin Drakpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustin Drakpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Augustin Drakpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustin Drakpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2018 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2021 yılında Sparta U21

Augustin Drakpe kimdir

Augustin Drakpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustin Drakpe şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartaan '20 (-2014), Sparta Rotterdam (2014-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Augustin Drakpe nereli

Sparta Rotterdam U21 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Sparta Rotterdam U21 takımının kadro genişliği 23 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-530253-1658862333.jpg Ishan Kort
Kaleci		50 Bin €
-default.jpg Joey Koorevaar
Kaleci
-default.jpg Rafael de Heij
Kaleci
-593193-1605351860.jpg Augustin Drakpe
Stoper		75 Bin €
-default.jpg Farouq Limouri
Stoper		75 Bin €
-default.jpg Kjeld van den Hoek
Stoper
-default.jpg Max de Ligt
Stoper
-default.jpg Jay den Haan
Sol Bek
-default.jpg Gaultiér Overman
Sol Bek
-default.jpg Dylan van Wageningen
Sağ Bek
-default.jpg Jason Meerstadt
Önlibero
-default.jpg Constantijn Schop
Önlibero
-default.jpg Delano Vianello
Önlibero
-default.jpg Hamza el Dahri
Merkez orta saha
-default.jpg Rayvien Rosario
On Numara
-default.jpg Sitor Sla
Forvet
-default.jpg Mike Frimpong
Sol Kanat
-default.jpg Jerrel Hak
Sağ Kanat
-default.jpg Mehmet Yüksel
Sağ Kanat
-default.jpg Mohammed Tahiri
Santrafor		50 Bin €
-default.jpg Delano Gouda
Santrafor
-default.jpg David Garden
Santrafor
-default.jpg Dano Lourens
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

Sparta Rotterdam U21 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

Sparta Rotterdam U21 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 20.2'dir.

Sparta Rotterdam U21 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

Sparta Rotterdam U21 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 21.7 oran ile toplam 5 şeklindedir.

Sparta Rotterdam U21 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 1 kişi olarak gözükmektedir.

Sportpark Dijkpolder kaç kişilik?

Resmi stadı Sportpark Dijkpolder olan Sparta Rotterdam U21 kulübünün stadyumu 5.000 kişilik kapasiteye sahiptir.

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