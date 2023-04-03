Augustin Drakpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustin Drakpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustin Drakpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Augustin Drakpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Augustin Drakpe 8 Aralık 2001 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Togo,Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Augustin Drakpe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kulture Group yapmaktadır. Augustin Drakpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Augustin Drakpe'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Augustin Drakpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Augustin Drakpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.
Augustin Drakpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Augustin Drakpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Sparta Altyapı
1 Temmuz 2017 yılında Sparta R. U17
1 Temmuz 2018 yılında Sparta U19
1 Temmuz 2020 yılında Sparta R.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta U21
Augustin Drakpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Augustin Drakpe şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Spartaan '20 (-2014), Sparta Rotterdam (2014-2020)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
Sparta Rotterdam U21 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Sparta Rotterdam U21 takımının kadro genişliği 23 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Ishan Kort
Kaleci
|50 Bin €
|-
| Joey Koorevaar
Kaleci
|-
| Rafael de Heij
Kaleci
|-
| Augustin Drakpe
Stoper
|75 Bin €
|-
| Farouq Limouri
Stoper
|75 Bin €
|-
| Kjeld van den Hoek
Stoper
|-
| Max de Ligt
Stoper
|-
| Jay den Haan
Sol Bek
|-
| Gaultiér Overman
Sol Bek
|-
| Dylan van Wageningen
Sağ Bek
|-
| Jason Meerstadt
Önlibero
|-
| Constantijn Schop
Önlibero
|-
| Delano Vianello
Önlibero
|-
| Hamza el Dahri
Merkez orta saha
|-
| Rayvien Rosario
On Numara
|-
| Sitor Sla
Forvet
|-
| Mike Frimpong
Sol Kanat
|-
| Jerrel Hak
Sağ Kanat
|-
| Mehmet Yüksel
Sağ Kanat
|-
| Mohammed Tahiri
Santrafor
|50 Bin €
|-
| Delano Gouda
Santrafor
|-
| David Garden
Santrafor
|-
| Dano Lourens
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
Sparta Rotterdam U21 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
Sparta Rotterdam U21 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 20.2'dir.
Sparta Rotterdam U21 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
Sparta Rotterdam U21 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 21.7 oran ile toplam 5 şeklindedir.
Sparta Rotterdam U21 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 1 kişi olarak gözükmektedir.
Sportpark Dijkpolder kaç kişilik?
Resmi stadı Sportpark Dijkpolder olan Sparta Rotterdam U21 kulübünün stadyumu 5.000 kişilik kapasiteye sahiptir.