Augustine Agyapong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Agyapong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Agyapong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Agyapong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Agyapong 21 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Agyapong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kleversports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Augustine Agyapong'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Agyapong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Agyapong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustine Agyapong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Agyapong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Agyapong şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Augustine Agyapong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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