Augustine Agyapong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Agyapong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augustine Agyapong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Augustine Agyapong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Augustine Agyapong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Agyapong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augustine Agyapong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Agyapong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Agyapong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Agyapong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Agyapong 21 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Agyapong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kleversports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Augustine Agyapong'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Agyapong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Agyapong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Augustine Agyapong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Agyapong kimdir

Augustine Agyapong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Agyapong şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Augustine Agyapong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Augustine Agyapong nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Luka Tolordava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tolordava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Tolordava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tolordava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abass Samari Salifu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abass Samari Salifu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abass Samari Salifu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abass Samari Salifu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Davit Dunamaliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Dunamaliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davit Dunamaliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Dunamaliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi