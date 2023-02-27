Augustine Ameworlorna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Ameworlorna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Ameworlorna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Ameworlorna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Ameworlorna 10 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Ameworlorna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Augustine Ameworlorna'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Ameworlorna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Ameworlorna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustine Ameworlorna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Ameworlorna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Ameworlorna şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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