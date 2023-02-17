Augustine Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Boakye 3 Kasım 2000 tarihinde Bompata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Boakye Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoine Figali yapmaktadır. Augustine Boakye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Augustine Boakye'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Augustine Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustine Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Boakye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında WAFA SC

31 Ağu 2021 yılında Wolfsberger AC

Augustine Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Boakye şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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