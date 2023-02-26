Augustine Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augustine Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Augustine Boakye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Augustine Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augustine Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Boakye 11 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Boakye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Augustine Boakye'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Augustine Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Boakye kimdir

Augustine Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Boakye şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Augustine Boakye nereli

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