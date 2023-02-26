Augustine Chidi Kwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Chidi Kwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Chidi Kwem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Chidi Kwem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Chidi Kwem 2 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Chidi Kwem Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Smart Sports Agency yapmaktadır. Augustine Chidi Kwem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Augustine Chidi Kwem'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Chidi Kwem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Chidi Kwem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustine Chidi Kwem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Chidi Kwem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Jerusalem U19

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

24 Temmuz 2019 yılında Chippa United

1 Temmuz 2021 yılında TS Galaxy FC

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Augustine Chidi Kwem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Chidi Kwem şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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