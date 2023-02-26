Augustine Koomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Koomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Koomson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Koomson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Koomson 10 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Koomson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Augustine Koomson'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Koomson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Koomson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustine Koomson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Koomson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Dreams FC

Augustine Koomson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Koomson şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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