Augustine Ramphele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Ramphele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augustine Ramphele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Augustine Ramphele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Augustine Ramphele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Ramphele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augustine Ramphele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Ramphele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Ramphele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Ramphele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Ramphele 10 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Malesela AugustineRamphele şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Ramphele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivvy sports management yapmaktadır. Augustine Ramphele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Augustine Ramphele'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Ramphele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Ramphele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Augustine Ramphele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Ramphele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Azziz Kara

1 Temmuz 2013 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında M. Swallows

27 Ağustos 2016 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2022 yılında Marumo

Augustine Ramphele kimdir

Augustine Ramphele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Ramphele şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Augustine Ramphele nereli

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