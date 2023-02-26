Augustine Randolf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Randolf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Randolf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Randolf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Randolf 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Randolf Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augustine Randolf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 19 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Augustine Randolf'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augustine Randolf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Randolf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustine Randolf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Randolf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2020 yılında Karela United

Augustine Randolf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Randolf şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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