Augusto Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Aguirre 2 Ağu 1999 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Augusto Ezequiel Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Aguirre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Augusto Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Aguirre'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Augusto Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında River Plate II

17 Şubat 2021 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2021 yılında River Plate II

7 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

4 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Augusto Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Aguirre şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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