Augusto Alcorcel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Alcorcel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Alcorcel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Alcorcel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Alcorcel 14 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Alcorcel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Alcorcel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Augusto Alcorcel'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Alcorcel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Augusto Alcorcel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Alcorcel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Alcorcel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Platense II

5 Şubat 2021 yılında Platense

Augusto Alcorcel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Alcorcel şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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