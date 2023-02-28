Augusto Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Barrios 1 Ocak 1991 tarihinde Arica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Augusto Sebastián Barrios Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Barrios Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Augusto Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Barrios'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augusto Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CD SM (Arica)

1 Temmuz 2016 yılında Antofagasta

30 Haziran 2017 yılında CD SM (Arica)

1 Temmuz 2017 yılında Antofagasta

3 Ocak 2019 yılında U. de Chile

3 Ocak 2022 yılında Unión Española

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

Augusto Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Barrios şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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