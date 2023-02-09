Augusto Batalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Batalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Batalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Batalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Batalla 30 Nisan 1996 tarihinde Hurlingham şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Augusto Martín Batalla Barga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Batalla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Augusto Batalla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Augusto Batalla'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Batalla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AbatallaOK

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http://www.instagram.com/abatallaok/

Augusto Batalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Augusto Batalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Augusto Batalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Batalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında River Plate

5 Ocak 2018 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2018 yılında River Plate

8 Ağu 2018 yılında Tigre

31 Aralık 2018 yılında River Plate

10 Ocak 2019 yılında La Calera

31 Aralık 2019 yılında River Plate

10 Ocak 2020 yılında O'Higgins

25 Temmuz 2021 yılında River Plate

26 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2023 yılında River Plate

Augusto Batalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Batalla şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Augusto Batalla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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