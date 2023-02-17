Augusto Berrondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Berrondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Berrondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Berrondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Berrondo 28 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Berrondo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Berrondo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Berrondo'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augusto Berrondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Berrondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Augusto Berrondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Berrondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bella Vista TUC

8 Mart 2022 yılında Central Norte

30 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Augusto Berrondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Berrondo şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.