Augusto Bottini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Bottini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Bottini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Bottini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Bottini 26 Ekim 1998 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Bottini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Bottini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Augusto Bottini'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Bottini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Augusto Bottini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Bottini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Bottini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında N. Chicago II

6 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago

Augusto Bottini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Bottini şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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