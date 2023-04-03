Augusto Cambon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Cambon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Cambon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Augusto Cambon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Augusto Cambon 17 Ocak 2005 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Augusto Cambón Rosas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Augusto Cambon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Cambon'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Augusto Cambon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Augusto Cambon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Defensor
Augusto Cambon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Augusto Cambon şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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