Augusto Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Dabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Dabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Dabo 13 Mart 2004 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Júlio Augusto Dabo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Dabo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Augusto Dabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boavista Porto FC futbol takımında oynamaktadır. Boavista Porto FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Augusto Dabo'nin Boavista Porto FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Dabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Dabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Dabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Dabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Boavista U19

1 Temmuz 2022 yılında Boavista

Augusto Dabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Dabo şuan Boavista Porto FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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