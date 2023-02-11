Augusto Gallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Gallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Gallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Gallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Gallo 5 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Augusto Fernando Gallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Gallo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Gallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Gallo'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Gallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Augusto Gallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Gallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Gallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Talleres II

10 Ocak 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2022 yılında Talleres II

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

31 Aralık 2023 yılında Talleres II

Augusto Gallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Gallo şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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