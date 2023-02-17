Augusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto 10 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Augusto da Silva Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Augusto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Augusto'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2014 yılında Santa Rita

28 Şubat 2015 yılında Flamengo-PI

30 Haziran 2015 yılında Juazeiro-CE

31 Aralık 2015 yılında Flamengo-PI

31 Mayıs 2016 yılında Parnahyba-PI

11 Aralık 2016 yılında Campinense-PB

30 Mayıs 2017 yılında Santa Cruz

28 Mayıs 2020 yılında América-RN

27 Kasım 2020 yılında Remo

9 Nisan 2021 yılında Ferroviário-CE

20 Ocak 2022 yılında Marcílio Dias

9 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Augusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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