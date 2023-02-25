Augusto Neto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Neto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Neto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Neto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Neto 2 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Augusto Carvalho da Silva Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Neto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Neto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Neto'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augusto Neto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/augusto_sheeik/

Augusto Neto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Neto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augusto Neto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Neto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fortaleza

1 Ocak 2017 yılında Santa Rita

1 Temmuz 2017 yılında Canelas 2010

1 Temmuz 2018 yılında FC Pedras Rubras

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2020 yılında Rangers

10 Eylül 2021 yılında Al-Mina'a SC

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

8 Aralık 2022 yılında Rangers

26 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

Augusto Neto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Neto şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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