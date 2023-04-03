Augusto Nobile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Nobile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Nobile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Nobile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Nobile 1 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Nobile Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belgrano de Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Belgrano de Córdoba II takımına - tarihinde katılmıştır. Augusto Nobile'nin Belgrano de Córdoba II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augusto Nobile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Nobile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Nobile şuan Belgrano de Córdoba II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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