Augusto Potiguar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Potiguar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Potiguar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Potiguar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Potiguar 23 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Augusto Soares de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Potiguar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Potiguar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Augusto Potiguar'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Augusto Potiguar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Potiguar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Augusto Potiguar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Potiguar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Retrô FC

4 Ağu 2022 yılında Goiânia EC

11 Kasım 2022 yılında Retrô FC

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Augusto Potiguar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Potiguar şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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