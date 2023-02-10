Augusto Schott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Schott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Schott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Schott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Schott 17 Ocak 2000 tarihinde Arroyito şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Schott Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Schott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Augusto Schott'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Schott Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/auguschott/

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Augusto Schott Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Augusto Schott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Augusto Schott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Schott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Talleres II

10 Ağu 2020 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2021 yılında Platense

31 Mayıs 2022 yılında CA Talleres

3 Haziran 2022 yılında CA Colón

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

Augusto Schott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Schott şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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