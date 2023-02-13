Augusto Solari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Solari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Solari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Solari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Solari 3 Ocak 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Augusto Jorge Mateo Solari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Solari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Augusto Solari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 23 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Augusto Solari'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Solari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/augustosolari21/

Augusto Solari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Augusto Solari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Augusto Solari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Solari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında River Plate

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes

30 Haziran 2017 yılında River Plate

18 Temmuz 2017 yılında Racing Club

23 Ocak 2021 yılında Celta Vigo

Augusto Solari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Solari şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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