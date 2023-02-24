Aurel Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurel Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurel Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurel Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurel Farkas 31 Mart 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurel Farkas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starting 11 Football Agency yapmaktadır. Aurel Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aurel Farkas'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aurel Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurel Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aurel Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurel Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2005 yılında Csepel FC Jgd

3 Ağustos 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd U19

6 Ağustos 2013 yılında SZTK

21 Şubat 2014 yılında Diósdi TC

21 Ağustos 2014 yılında ESMTK

15 Temmuz 2015 yılında Ferencváros II

27 Temmuz 2016 yılında Szeged

20 Temmuz 2017 yılında Szolnok

5 Temmuz 2018 yılında Csákvár

4 Şubat 2020 yılında Kaposvár

20 Temmuz 2020 yılında Nyíregyháza

13 Temmuz 2021 yılında Szeged

Aurel Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurel Farkas şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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