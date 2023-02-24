Aurel Gyuris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurel Gyuris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aurel Gyuris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aurel Gyuris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.