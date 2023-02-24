Aurel Gyuris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurel Gyuris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurel Gyuris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aurel Gyuris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aurel Gyuris 3 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aurel Gyuris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Stars Managament yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aurel Gyuris'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Aurel Gyuris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aurel Gyuris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ağustos 2019 yılında Ferencváros Jgd
1 Ağustos 2020 yılında MTK U17
1 Temmuz 2021 yılında MTK U19
25 Ocak 2023 yılında FC Ajka
Aurel Gyuris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aurel Gyuris şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Aurel Gyuris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Macaristan U18 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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