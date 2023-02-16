Aurel Loubongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurel Loubongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurel Loubongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurel Loubongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurel Loubongo 19 Haziran 2001 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Aurel Loubongo-M'Boungou şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurel Loubongo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Aurel Loubongo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aurel Loubongo'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aurel Loubongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurel Loubongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aurel Loubongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurel Loubongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2017 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2018 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2020 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2022 yılında RW Essen

Aurel Loubongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurel Loubongo şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aurel Loubongo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hamburger SV (-2013), FC St. Pauli (2013-2020)

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.