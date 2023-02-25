Aurel Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurel Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurel Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurel Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurel Marku 13 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurel Marku Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aurel Marku'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aurel Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurel Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aurel Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurel Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2022 yılında FK Dinamo

Aurel Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurel Marku şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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