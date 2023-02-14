Aurele Amenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurele Amenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aurele Amenda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aurele Amenda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aurele Amenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurele Amenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aurele Amenda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurele Amenda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurele Amenda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurele Amenda 31 Temmuz 2003 tarihinde Biel/Bienne şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aurèle Florian Amenda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurele Amenda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Aurele Amenda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aurele Amenda'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aurele Amendaboyu ve yaşı kaç

Aurele Amenda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aurele Amenda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aurele Amenda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurele Amenda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U21

1 Ocak 2022 yılında BSC Young Boys

Aurele Amenda kimdir

Aurele Amenda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurele Amenda şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Etoile Biel, BSC Young Boys

Aurele Amenda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Aurele Amenda nereli

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