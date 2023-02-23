Aurelian Chitu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelian Chitu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelian Chitu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelian Chitu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelian Chitu 25 Mart 1991 tarihinde Ţăndărei şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Aurelian Ionuț Chițu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelian Chitu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Aurelian Chitu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aurelian Chitu'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aurelian Chitu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurelian Chitu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aurelian Chitu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelian Chitu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2013 yılında Valenciennes FC

27 Ocak 2014 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2014 yılında Valenciennes FC

25 Ağustos 2014 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul

25 Mart 2018 yılında Daejeon Citizen

13 Ocak 2020 yılında FC Viitorul

19 Ocak 2022 yılında FC U Craiova

Aurelian Chitu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelian Chitu şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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