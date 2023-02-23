Aurelian Ciuciulete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelian Ciuciulete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelian Ciuciulete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelian Ciuciulete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelian Ciuciulete 4 Nisan 2003 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Aurelian Gabriel Ciuciulete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelian Ciuciulete Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aurelian Ciuciulete'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aurelian Ciuciulete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurelian Ciuciulete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aurelian Ciuciulete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelian Ciuciulete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2021 yılında U. Constanta

1 Ocak 2023 yılında FCSB II

25 Ocak 2023 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Aurelian Ciuciulete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelian Ciuciulete şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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