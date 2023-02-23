Aurelian Paun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelian Paun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelian Paun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelian Paun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelian Paun 5 Mayıs 2001 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Aurelian Eusebio Păun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelian Paun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aurelian Paun'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aurelian Paun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurelian Paun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aurelian Paun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelian Paun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AFC Turris

3 Şubat 2021 yılında Ac. Clinceni

28 Ocak 2022 yılında U Cluj

Aurelian Paun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelian Paun şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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