Aurelien Bailly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Bailly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelien Bailly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelien Bailly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelien Bailly 26 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelien Bailly Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aurelien Bailly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aurelien Bailly'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aurelien Bailly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurelien Bailly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aurelien Bailly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelien Bailly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Francs Borains

1 Temmuz 2015 yılında RUS Rebecq

1 Temmuz 2016 yılında KSK Ronse

1 Temmuz 2018 yılında KFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2020 yılında FC Knokke

Aurelien Bailly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelien Bailly şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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