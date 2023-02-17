Aurelien Chappuis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Chappuis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aurelien Chappuis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aurelien Chappuis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aurelien Chappuis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Chappuis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelien Chappuis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelien Chappuis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelien Chappuis 26 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelien Chappuis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aurelien Chappuis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aurelien Chappuis'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aurelien Chappuisboyu ve yaşı kaç

Aurelien Chappuis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurelien Chappuis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aurelien Chappuis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelien Chappuis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2014 yılında Le Mont LS

1 Temmuz 2016 yılında Yverdon Sport

30 Temmuz 2018 yılında FC Bassecourt

13 Şubat 2019 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2019 yılında Etoile Carouge

Aurelien Chappuis kimdir

Aurelien Chappuis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelien Chappuis şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SR Delémont, FC Basel 1893

Aurelien Chappuis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Aurelien Chappuis nereli

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