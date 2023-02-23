Aurelien Nguiamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Nguiamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aurelien Nguiamba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aurelien Nguiamba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aurelien Nguiamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Nguiamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aurelien Nguiamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Nguiamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelien Nguiamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelien Nguiamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelien Nguiamba 18 Ocak 1999 tarihinde Colmar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelien Nguiamba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Aurelien Nguiamba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aurelien Nguiamba'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aurelien Nguiamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aurelien Nguiamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aurelien Nguiamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelien Nguiamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Nancy U19

1 Ocak 2017 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2018 yılında AS Nancy

9 Ocak 2020 yılında Ajaccio

30 Haziran 2020 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2021 yılında Spezia Calcio

13 Ocak 2023 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2023 yılında Spezia Calcio

Aurelien Nguiamba kimdir

Aurelien Nguiamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelien Nguiamba şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SR Colmar (2006-2014), AS Nancy (2014-2016)

Aurelien Nguiamba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aurelien Nguiamba nereli

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