Aurelien Tchouameni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Tchouameni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelien Tchouameni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelien Tchouameni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelien Tchouameni 27 Ocak 2000 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aurélien Djani Tchouameni şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelien Tchouameni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESN yapmaktadır. Aurelien Tchouameni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aurelien Tchouameni'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Aurelien Tchouameni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/atchouameni

http://instagram.com/aurelientchm

Haberin Devamı

Aurelien Tchouameni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aurelien Tchouameni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 90.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aurelien Tchouameni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelien Tchouameni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bordeaux U17

1 Temmuz 2016 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2018 yılında G. Bordeaux

29 Ocak 2020 yılında Monaco

1 Temmuz 2022 yılında Real

Aurelien Tchouameni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelien Tchouameni şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aurelien Tchouameni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SJ D'Artigues (2006-2011), Girondins de Bordeaux (2011-2017)

Fransa takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.