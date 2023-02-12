Aurelien Tchouameni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Tchouameni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aurelien Tchouameni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aurelien Tchouameni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aurelien Tchouameni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Tchouameni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aurelien Tchouameni

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelien Tchouameni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aurelien Tchouameni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aurelien Tchouameni 27 Ocak 2000 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aurélien Djani Tchouameni şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aurelien Tchouameni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESN yapmaktadır. Aurelien Tchouameni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aurelien Tchouameni'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Aurelien Tchouameni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/atchouameni

http://instagram.com/aurelientchm

Aurelien Tchouameniboyu ve yaşı kaç

Aurelien Tchouameni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aurelien Tchouameni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 90.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aurelien Tchouameni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aurelien Tchouameni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bordeaux U17

1 Temmuz 2016 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2018 yılında G. Bordeaux

29 Ocak 2020 yılında Monaco

1 Temmuz 2022 yılında Real

Aurelien Tchouameni kimdir

Aurelien Tchouameni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aurelien Tchouameni şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SJ D'Artigues (2006-2011), Girondins de Bordeaux (2011-2017)

Aurelien Tchouameni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aurelien Tchouameni nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Eden Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eden Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Modric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Modric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Modric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?