Auremir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Auremir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Auremir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Auremir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Auremir 10 Eylül 1991 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Auremir Evangelista dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Auremir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footway Group yapmaktadır. Auremir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Auremir'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Auremir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Auremir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Auremir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Auremir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Botafogo

1 Mayıs 2011 yılında Náutico

1 Temmuz 2011 yılında Náutico

1 Temmuz 2012 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2013 yılında Náutico

26 Eylül 2014 yılında Paraná

1 Ocak 2015 yılında Fortaleza

22 Ocak 2016 yılında Sampaio Corrêa

3 Haziran 2016 yılında Guarani

7 Ağu 2017 yılında Sivasspor

31 Temmuz 2018 yılında BB Erzurumspor

1 Şubat 2019 yılında Ceará SC

13 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

25 Ocak 2022 yılında Goiás EC

1 Ocak 2023 yılında CRB

Auremir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Auremir şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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