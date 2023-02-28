Austin Amutu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Amutu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Amutu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Austin Amutu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Austin Amutu 20 Şubat 1993 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Amamchi Augustine Iwuji şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Austin Amutu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T%M SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Austin Amutu'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Austin Amutu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Austin Amutu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Austin Amutu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Austin Amutu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Warri Wolves FC

1 Nisan 2015 yılında Kelantan FC

31 Aralık 2015 yılında Warri Wolves FC

1 Ocak 2016 yılında Kiryat Shmona

1 Ağustos 2016 yılında Y. Malatyaspor

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında ES Zarzis

14 Mayıs 2018 yılında Pahang

31 Ocak 2019 yılında El Masry

21 Eylül 2022 yılında El Ittihad

Austin Amutu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Austin Amutu şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.